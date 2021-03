Ampio consenso alla Bellinzona del 2040

Nel voto consultivo di stasera il Consiglio comunale di Bellinzona ha portato un’ampia condivisione al Programma d’azione comunale (PAC), documento di 140 pagine tramite cui il Municipio ha posto le basi per il riordino e lo sviluppo territoriale della Città da qui al 2040. Lunga la discussione, apertasi con l’intervento di Lisa Boscolo (Unità di sinistra) che per la Commissione della Gestione ha fornito un’adesione entusiasta alle linee del Municipio. Adesione convinta, pur con più sfumature ad esempio sulla salvaguardia del trasporto motorizzato privato, anche dalla maggioranza della Commissione del Piano regolatore con Manuel Della Santa (PLR) che ha posto l’accento sulle nuove variabili da non dimenticare, ad esempio le conseguenze territoriali dell’odierna esplosione del telelavoro. «Questo è il frutto di un coraggioso lavoro del Municipio» ha affermato da parte sua Davide Pedrioli (PPD). Pure Lega e UDC, per voce di Manuel Donati, ha portato il proprio appoggio, non senza però ricordare i problemi relativi allo sfitto, alla demografia stagnante e al trasporto pubblico forse eccessivo. L’unico membro delle due commissioni che si è opposto al PAC è il verde Ronnie David, il quale ha messo in risalto la contraddizione tra l’espansione edilizia consentita dal PAC con le previsioni demografiche che vedrebbero la Città indietreggiare nei prossimi decenni. Criticati pure l’approccio Bellinzona-centrico, la presunta speculazione nel futuro comparto delle Officine FFS e la troppa attenzione portata al traffico privato. Solo l’MPS, per voce di Monica Soldini, ha sposato questa interpretazione sostenendo che il Municipio navigherebbe a vista facendo il gioco della speculazione immobiliare. Da parte loro i partiti maggiori, anche per voce dei consiglieri comunali che abbiamo citato, si sono schierati a favore del documento, che ha quindi raccolto un ampio consenso: 47 favorevoli e 5 contrari (due Verdi, due MPS e l’indipendente Luigi Calanca). Soddisfatto dunque il capo del Dicastero territorio e mobilità Simone Gianini che prima del voto aveva replicato punto su punto agli interventi in una dettagliata arringa. «Si tratta di un documento programmatico che vuole fare del nostro Comune un polo cantonale in cui sia bello abitare e lavorare e che abbia un potenziale di sviluppo sostenibile che non sarà però possibile senza nuove risorse finanziarie», ha affermato tra le altre cose il municipale.