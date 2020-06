«No al razzismo». È il concetto che l’MPS vuol ribadire organizzando, sabato 6 giugno, alle 16, in piazza del Sole a Bellinzona, una manifestazione in segno di solidarietà con le lotte contro il razzismo negli USA, in Svizzera e ovunque.

«Ci ritroveremo - si legge in una nota del movimento - per denunciare il razzismo, la repressione poliziesca, la negazione dei diritti più elementari: a Minneapolis e in molte altre città americane. Ma per denunciare anche il razzismo ordinario che viviamo nella nostra società nei confronti dei migranti e anche di tutti coloro che non vengono assimilati ai “nostri”».