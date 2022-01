IL CASO

Bellinzona, dall’aggregazione vi è stato un costante aumento della popolazione (+1.102 persone in un lustro) fino ad arrivare a 44.530 residenti - Il sindaco Mario Branda: «La Turrita è sempre stata in controtendenza rispetto agli altri poli del Cantone» - Chi opta per la capitale ticinese lo fa alla luce dell’ottima qualità di vita, degli affitti meno cari e della sicurezza