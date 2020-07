Ogni giorno nelle amministrazioni comunali così come in altri luoghi di lavoro vengono consumate grosse quantità di caffé. In considerazione del fatto che i nostri consumi, anche di questa bevanda, hanno un impatto considerevole sulle condizioni di vita della popolazione nei paesi produttori, diversi Comuni marchiati «Fair Trade Town» e altre municipalità elvetiche hanno deciso di aderire all’iniziativa di Basilea Città. Di recente hanno dunque scritto una lettera al colosso Nespresso, popolare produttore di capsule e macchine di caffé, rivolgendosi in particolare al CEO di Nespresso Sustainability Innovation Fund, Guillaume Le Cunff, a cui hanno suggerito di impegnarsi a integrare alla gamma esistente una parte di caffé proveniente da produzioni eque e biologiche. Tra i Municipi che si sono rivolti a Nespresso figura anche quello di Bellinzona. Gli altri firmatari sono Zurigo, Aarau, Basilea, Berna, Carouge, Friburgo, Glarona nord, Gossau, Renens e Uster.