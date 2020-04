Compie trent’anni, ma dovrà attendere per festeggiarli. Stiamo parlando del Pentathlon del boscaiolo, la cui trentesima edizione era prevista il prossimo 12 settembre a Faido. In là nel tempo, si potrebbe commentare, ma il ricco (e quindi impegnativo) programma e l’incertezza di poter organizzare, a quell’epoca, eventi con molto pubblico hanno fatto propendere per il rinvio. L’appuntamento è dunque fissato all’11 settembre 2021.

La manifestazione, che oggi rappresenta il più importante appuntamento del settore forestale ticinese, attira diverse migliaia di spettatori ed è un’occasione di incontro tra operatori del settore, famiglie e popolazione interessata. Per l’edizione del trentesimo erano previste parecchie novità che si spera di poter ripresentare nel 2021. I lavori organizzativi erano a buon punto ma nelle ultime settimane non è più stato possibile portarli avanti.

La difficile situazione sanitaria e le incertezze per il prossimo futuro hanno portato alla decisione del rinvio. «In particolare – sottolinea il comitato organizzatore, presieduto da Henrik Bang – non vi è la certezza che a settembre manifestazioni con 4/5.000 spettatori possano aver luogo e, inoltre, le aziende forestali saranno concentrate nell’esecuzione degli importanti lavori selvicolturali di cura del bosco di protezione e più in generale di gestione del territorio che hanno subìto notevoli ritardi in primavera». Gli operatori forestali colgono l’occasione per invitare a visitare i 145.000 ettari di bosco ticinese, rispettando però tutte le norme di sicurezza.