Anche i Re Magi si adeguano all’emergenza sanitaria

Il giro dei Tre Re di casa in casa per le vie di Gorduno e Galbisio quest’anno non potrà naturalmente avere luogo per colpa della COVID-19. Gli organizzatori non vogliono però far cadere la tradizione e invitano così la popolazione ad affacciarsi alle finestre martedì 5 gennaio alle 20 e ad intonare l’antica canzone «Noi siamo i Tre Re...».