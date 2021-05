Cifre rosse sì, ma la situazione rimane economicamente «buona». Anche Sant’Antonino deve fare i conti con le conseguenze della pandemia (ma non solo, come vedremo: un impatto lo hanno avuto pure i costi legati alla forza finanziaria derivante dai gettiti precedenti), e così il consuntivo 2020 chiude con un disavanzo di 584 mila franchi circa invece di un avanzo di 36.000.

Complessivamente il «gravame», come lo ha definito il Municipio nel messaggio trasmesso al Legislativo che lo discuterà il 21 giugno, ha un impatto di quasi un milione di franchi. Nella fattispecie l’emergenza sanitaria ha «pesato» sulle casse per poco meno di 290 mila franchi, mentre dall’altra c’è la contrazione del gettito (soprattutto delle persone giuridiche e in particolare per la mancanza di sopravvenienze) nella misura di 610 mila franchi.

Per concludere, sempre in fatto di aziende, ricordiamo l’istanza promossa dal Comune bellinzonese al tribunale di Roma per recuperare dei crediti (per complessivi 690.000 franchi) da una società italiana con succursale a Lugano. Avendo la ditta già da tempo depositato i bilanci, pare un’impresa impossibile per Sant’Antonino ottenere quello che gli spetta.