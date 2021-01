Il Moesano è pronto a lanciare la campagna di vaccinazione contro il coronavirus: la settimana si comincerà con il personale e gli ospiti delle case per anziani, comunica lo Stato maggiore della Regione Moesa. Verso fine gennaio, con l’aumento delle dosi disponibili, inizierà la seconda fase con l’obiettivo di vaccinare le persone particolarmente a rischio: dapprima gli over 65, in seguito le persone con meno di 65 anni con malattie pregresse, che risiedono al proprio domicilio. Le persone che vorranno vaccinarsi si potranno recare, dopo aver fissato un appuntamento, al Centro regionale di vaccinazione e di test rapido del Moesano che verrà aperto al centro diurno dell’Associazione per la cura e l’assistenza a domicilio nel Moesano, a Cama. Le iscrizioni saranno possibili fino ad esaurimento delle dosi disponibili. Questo centro sarà uno dei nove centri regionali ed è l’unico a non essere integrato in un’infrastruttura ospedaliera. «Questa peculiarità comporta un non indifferente sforzo organizzativo, amministrativo, logistico e di personale», si sottolinea. Nello stesso centro a partire dal 11 gennaio, sempre su appuntamento, si potrà eseguire il test rapido per identificare la presenza del virus. Successivamente, per coloro che non possono recarsi al Centro regionale saranno organizzate con delle équipe mobili dei luoghi di vaccinazione vicini al loro domicilio. Questi si dovranno annunciare alla Cancelleria del proprio Comune, in un secondo tempo si prenderà contatto per fissare gli appuntamenti nel luogo e giorno dedicato al comune.