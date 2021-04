Anche gli abitanti della Mesolcina possono beneficiare del nuovo piano di trasporto pubblico entrato in vigore lunedì in concomitanza con la messa in esercizio completa della galleria di base del Monte Ceneri. In particolare la linea di AutoPostale Thusis-Mesocco sostituisce quella attuale che arriva solo fino a San Bernardino e ha coincidenze con la linea Mesocco-Castione-Bellinzona. Quest’ultima gode di un ampliamento dell’orario con cadenza semioraria continua.