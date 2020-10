Un unico ente autonomo comunale che si occupi dei comparti montani e collinari della Città. Il Municipio di Bellinzona non esclude la creazione di un organismo come quello denominato Carasc che gestisce la montagna di sponda destra. A chiedere di fare lo stesso, per la sponda sinistra (quindi per il territorio compreso fra Claro e Cadenazzo), è il gruppo PPD in Consiglio comunale (primo firmatario l’ex municipale di Gorduno e già primo cittadino della Turrita Davide Pedrioli) attraverso un’interrogazione. L’Esecutivo non solo è possibilista ma, come visto, ipotizza di accorpare le due entità, quella già esistente e quella futura.

La Città non ha naturalmente dimenticato la montagna di sponda sinistra. Dopo l’aggregazione, annota l’Esecutivo, è sorta «la volontà di elaborare un documento concettuale...