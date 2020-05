Anche la Turrita allenta la chiusura di sportelli e servizi

Con il nuovo allentamento delle misure anti coronavirus, da lunedì è prevista una riapertura di ulteriori servizi della Città di Bellinzona. In particolare saranno attivi, con accesso contingentato, gli sportelli multifunzionali di Bellinzona (dalle 8.30 alle 12 e dalle 13.30 alle 16.30) e di Claro, Giubiasco e Sementina (dalle 9.30 alle 12 e dalle 13.30 alle 16). A Bellinzona e Giubiasco sarà possibile acquistare le etichette del verde. L’utenza è invitata a far capo ai servizi solo per pratiche urgenti, che non posso essere evase telefonicamente o online.