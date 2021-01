La capitale non cresce più. A fine 2020 nella nuova Bellinzona abitavano 44.056 persone, solo 10 in più rispetto a 12 mesi prima. Occorre preoccuparsi? Non secondo il sindaco, che contestualizza il dato e suggerisce una visione di medio-lungo termine.

Mario Branda, come reagisce di fronte a questo stallo?«Premetto che i trend demografici devono essere valutati su più anni. Devo poi aggiungere che, rispetto agli altri centri urbani, Bellinzona non sta perdendo popolazione, risultando essere perlopiù stabile. Anzi: sull’arco di più anni ha vissuto un incremento, e rimane ora sopra i 44.000 abitanti. Nel 2020 vi è inoltre stato un deciso aumento dei decessi, supponiamo legato alla pandemia. Se non vi fosse stato questo fattore, avremmo magari anche avuto una crescita, anche se è vero che il saldo...