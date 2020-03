Col passare dei giorni, e di pari passo con l’intensificazione dei contagi da coronavirus in Ticino, aumentano esponenzialmente anche gli eventi annullati come misura preventiva. Dopo quelli già segnalati, per quanto riguarda Bellinzonese e Tre Valli se ne sono aggiunti altri.

I Comuni sono vigili

Ma partiamo dai Comuni. Il Municipio di Biasca ha deciso di annullare/sospendere tutti gli eventi organizzati dal Comune fino al 31 marzo. «Si riserva inoltre, qualora la situazione lo richiedesse, di prorogare ulteriormente la misura, così come di estenderla a tutti gli eventi previsti sul territorio biaschese» sottolinea l’Esecutivo in un comunicato. Da parte sua Riviera annulla «tutti gli eventi già autorizzati previsti fino al 31.03.2020 su tutto il territorio comunale». In base a come si evolverà la situazione epidemiologica e alle informazioni ufficiali emanate dalle autorità superiori competenti, «il Municipio si riserva di adottare ulteriori decisioni». Tra gli eventi comunali rinviati dal Municipio di Riviera figura anche il pranzo anziani previsto per sabato 28 marzo.

Liberali LIVE venerdì e sabato

Intanto anche la sezione PLR di Bellinzona ha deciso di sospendere definitivamente tutti gli eventi programmati da adesso al termine della campagna per le elezioni comunali del 5 aprile. «Una misura ritenuta doverosa e rispettosa nei confronti della nota emergenza sanitaria» spiega un comunicato. Per permettere comunque una buona informazione su quelli che sono i temi elettorali, oltre che garantire un’adeguata visibilità ai candidati, «l’impegno e l’attenzione si spostano ora principalmente sui canali e strumenti di comunicazione cartacea e digitale». Dalla distribuzione di un numero speciale di Opinione liberale a tutti i fuochi, passando per il sito www.plr-bellinzona.ch, per arrivare ai social media e, grande novità dell’ultima ora, due dirette streaming su facebook e youtube. La prima è prevista venerdì 13 marzo dalle 19 alle 20, con un dibattito tra i sette candidati al Municipio. La seconda sabato 14 marzo, dalle 13.30 alle 14.30, quando verranno presentati ad uno ad uno i 60 candidati al Consiglio comunale. Come vedere le dirette? Sintonizzandosi sulla pagina facebook PLR Bellinzona oppure sul canale youtube del PLRT all’indirizzo www.youtube.com/user/PLRTicino.

Eventi che non si terranno

Passiamo ai singoli eventi il cui annullamento è stato annunciato oggi. Il Gruppo Area di Sinistra di Blenio rinuncia al pranzo elettorale previsto per domenica 22 marzo alla Sala Patriziale di Olivone. L’appuntamento verrà riproposto quando l’emergenza sanitaria sarà rientrata. Niente da fare nemmeno per la 21. edizione della corsa Military Cross prevista per sabato 21 marzo a Bellinzona. Da parte sua l’Associazione Minimusica annulla il 10. appuntamento della stagione teatrale 2019-20 per bambini e bambine dai 4 anni d’età, previsto mercoledì 18 marzo alle 14 e alle 16 al teatro dell’Oratorio parrocchiale di Salita alla Motta a Bellinzona. In ossequio al citato divieto comunale, la sezione PLR di Riviera ha annullato tutti gli eventi elettorali previsti fino al 5 aprile, compresi la festa del 18 marzo e gli aperitivi elettorali organizzati dal Gruppo Giovani Liberali Riviera (GGLR) in date diverse nei quattro quartieri. Rinviata pure l’assemblea della Scuola Bandistica Regionale di Bellinzona prevista sabato 14 marzo.

