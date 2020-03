La delicata situazione legata al coronavirus sta dando vita in questi giorni a numerosi slanci di solidarietà, da chi offre alloggi per il personale sanitario frontaliero, a chi si mette a disposizione per fare la spesa per le persone più fragili e che rischiano di subire in maniera più marcata le conseguenze della pandemia. Tra questi, anche il Municipio di Lumino, che ricordando la necessità di rispettare scrupolosamente le disposizioni delle autorità superiori e senza voler generare «inutili allarmismi», ha deciso di muoversi a favore delle persone over65 e di quelle affette da patologie croniche.