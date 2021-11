Bellinzona

OK della Commissione della Gestione Gran Consiglio alla sede temporanea necessaria durante la ristrutturazione del complesso attuale: dopo le modifiche del Cantone e dei progettisti in risposta alle preoccupazioni degli studenti prevede un ampliamento degli spazi comuni e costerà un milione in più - Scartata l’ipotesi di una sede ex novo accanto all’IRB: complessivamente richiederebbe dieci anni e necessiterebbe di più soldi