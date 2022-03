Nell’accoglienza degli ucraini in fuga dalla guerra anche i Comuni possono e devono essere in partita. Lo sostiene il capogruppo socialista di Riviera Celestino Falconi. Tramite un’interrogazione chiede al Municipio se intende segnalare al Consiglio di Stato e al Consiglio Federale la propria disponibilità a collaborare concretamente nell’accoglienza sul territorio comunale di persone in pericolo. «A meno di 1.500 km di strada da noi è scoppiata una guerra - scrive l’ex municipale di Lodrino a nome del gruppo PS - Migliaia di persone stanno cercando di mettersi in salvo e abbandonare la regione di crisi». Di fronte a questo dramma, aggiunge, «l’Europa e la Svizzera non possono rimanere indifferenti di fronte alla necessità di queste persone di trovare un luogo sicuro per loro stesse e per le loro famiglie: dobbiamo garantire il diritto alla protezione della propria vita e quella dei propri cari».