Si aggiunge un’altra tradizionale manifestazione musicale ticinese tra quelle annullate a causa della pandemia. Quella che sarebbe stata la 30. edizione dell’open air di Spartyto di Biasca è stata annullata, comunica oggi l’omonima associazione benefica che da anni organizza i concerti e le relative manifestazioni nella due giorni di fine agosto. Dopo essere partito a inizio anno con l’organizzazione e l’intenzione di festeggiare degnamente il traguardo dei trent’anni, con rammarico il comitato presieduto da Ivan Cozzaglio ha deciso di rinunciare. Si era anche lavorato per gettare le basi ad un’edizione ridotta, con la speranza che i contagi fossero spariti del tutto. «Purtroppo invece la situazione non accenna a normalizzarsi e dunque diventa impossibile organizzare una manifestazione che vuole radunare la gente in un momento che deve essere di allegria e spensieratezza» sottolinea un comunicato odierno. In trent’anni è la prima volta che Biasca rimane orfana dell’Open Air Spartyto. Ma non è la sola kermesse che ha dovuto alzare bandiera bianca in un borgo abituato alle manifestazioni musicali o di Piazza. Pensiamo al carnevale (bloccato dopo il primo giorno), Musicalbar, Marchethon, Mangiabiasca e altre iniziative private che creano dinamiche aggregative al centro delle Tre Valli. Dunque, in questo 2020 viene a mancare una delle maggiori manifestazioni musicali delle Tre Valli che, unitamente a Sun Valley, propone un festival musicale capace di accontentare un vasto ed eterogeneo pubblico. Spartyto ringrazia comunque chi in questi mesi ha collaborato col comitato, che a sua volta ha già lo sguardo sui preparativi dell’edizione 2021.