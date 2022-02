In Leventina tutti sanno chi era Alina Borioli. Certo, non raggiunse mai la fama dei convallerani Giorgio e Giovanni Orelli, tuttavia quella gracile maestra di scuola elementare si impegnò anima e cuore per tramandare il dialetto e non solo. Una vera e propria missione, la sua, iniziata purtroppo a seguito dell’aggravarsi della malattia (che la rese in seguito cieca) che la costrinse a lasciare presto l’insegnamento. Non si diede per vinta e decise di tener viva la memoria della valle. Come? Recuperando proverbi e leggende e dedicandosi alla scrittura, in prosa e in versi.