Abbiamo più volte affrontato il tema delle abitazioni sfitte con focus particolare sul Bellinzonese, in considerazione di un tasso che tra il 2019 ed il 2020 era cresciuto nettamente, passando dal 2,56 al 3,40% (corrispondente ad un aumento di ben 307 unità non occupate). Lo avevamo fatto anche tenendo in conto che le costruzioni non sembravano affatto destinate ad arrestarsi e che da parte sua la demografia era stagnante. Ora l’Ufficio federale di statistica ha aggiornato i numeri, con stato al 1. giugno 2021.

È l’ottava volta di fila

Come noto in Svizzera è stato registrato un calo storico, mentre il Ticino è in controtendenza. Il nostro cantone, infatti, ha segnato un nuovo aumento, fissandosi al secondo posto nella «classifica» nazionale. Il tasso a sud delle Alpi è ora del 2,83% (7.017 case vuote), il valore più elevato dal 1993 ovvero quando questa statistica ha iniziato ad essere realizzata. Nel 2019 era al 2,29% (5.534), un anno fa al 2,71% (6.639). Il Ticino, come ha sottolineato l’Ufficio cantonale di statistica nella sua analisi, ha così vissuto l’ottavo incremento consecutivo dal 2023 (da allora le case vuote sono addirittura quadruplicate), ed è l’unica grande regione del Paese a registrare un aumento delle abitazioni vuote. In termini assoluti e percentuali la crescita è comunque inferiore a quella dell’anno scorso, ha pure puntualizzato l’USTAT: l’aumento è infatti stato decisamente meno marcato.

Vero boom in otto anni

E il Bellinzonese? In soldoni, rispecchia il trend della media cantonale: nuovo aumento, ma più contenuto. Dati alla mano, rispetto al 2020 le case vuote sono aumentate ancora anche qui, ma in maniera nettamente meno forte rispetto a quanto avvenuto nei dodici mesi precedenti. Come abbiamo visto, tra il 2019 ed il 2020 c’era stato un boom, con un incremento di 307 unità. Tra il 2020 e quest’anno invece (dati sempre relativi al 1. giugno) se ne sono aggiunte «solo» 69, arrivando a quota 1.112, per un tasso del 3,40%. Anche nel distretto intorno alla capitale l’incremento sull’arco dell’ultimo decennio è comunque poderoso. Sempre prendendo come riferimento il 2013, allora case e appartamenti vuoti erano appena 163, per un tasso dello 0,62%. Lo scorso primo giugno, come abbiamo visto, avevano oramai superato quota 1.100. Nel confronto con gli altri distretti urbani, comunque, il Bellinzonese non è quello con il tasso più elevato: a «primeggiare» è infatti anche stavolta il Mendrisiotto (4,23%).

L’impennata di Arbedo

Prendendo poi in esame i singoli Comuni che compongono il distretto bellinzonese, si nota come un aumento percentuale considerevole dello sfitto concerne Arbedo-Castione: un anno fa aveva registrato 55 case vuote (tasso del 2,11%), mentre lo scorso 1. giugno erano 85 (salendo al 3,22%). Cresce ancora ma non in maniera così netta la grande Bellinzona: da 923 unità (per un tasso del 3,61%) a 960 (3,69%). Il Comune con meno sfitto è Sant’Antonino, dove si scende allo 0,84% (per sole 11 unità tra case e appartamenti).

Giù Riviera, Leventina e Blenio

Da parte loro le Tre Valli, che già avevano un tasso relativamente basso, segnano una leggera diminuzione: dalle 358 case vuote di un anno fa (1,60%) fa si è passato lo scorso giugno a 340 (1,50%). Sono in leggera discesa sia la valle Leventina che quella di Blenio e, soprattutto, la Riviera.

Le molte scuole di pensiero

Negli scorsi mesi abbiamo affrontato il tema dello sfitto dando voce a più attori del settore, dal grande promotore immobiliare al piccolo proprietario, passando per esperti e politici. Tra chi sostiene che il fenomeno sia oramai fuori controllo (soprattutto in riferimento alla crescita dei progetti di costruzione), a chi sostiene che si stia semplicemente mettendo mano a decenni di ritardo nell’aggiornamento del parco immobiliare, le scuole di pensiero sono diverse. E tra gli addetti ai lavori c’è pure chi sostiene che i tassi reali potrebbero essere più elevati per rapporto a quelli ufficiali.

