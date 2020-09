Ci vorrà ancora qualche giorno prima di identificare l’uomo rinvenuto morto ieri mattina in un’automobile sui monti di Somprei, ad Osco. La Polizia Scientifica sta lavorando in modo certosino facendo delle analisi approfondite per avere la certezza che si tratti effettivamente del proprietario della vettura, ovvero un architetto di Bellinzona, originario della Leventina. Da noi contattato il figlio della vittima non ha voluto al momento rilasciare dichiarazioni. La notizia del decesso dell’uomo sta suscitando profondo cordoglio in valle e anche nella capitale. Nel frattempo la Polizia cantonale sta cercando di chiarire la dinamica dell’incidente. La vettura, come noto, ha fatto un volo di 400 metri dalla strada agricola senza ripari che stava percorrendo. Un guasto meccanico? Un malore? Un animale che ha attraversato? Tutte le ipotesi allo stato attuale restano aperte.