Quel che resta dei due elicotteri Agusta Bell AB 212 ASW è sempre lì, da oltre due anni, nei depositi al punto franco di Balerna. Dove ieri pomeriggio le parti si sono recate per un sopralluogo, ciò che non era avvenuto in occasione del dibattimento di primo grado conclusosi lo scorso 16 settembre con il proscioglimento dell’imputato, un 55.enne imprenditore svizzero residente in Riviera. L’uomo è comparso nuovamente in aula, stavolta di fronte alla Corte d’appello del Tribunale penale federale (TPF) di Bellinzona presieduta dalla giudice Claudia Solcà. È accusato di tentata infrazione alla Legge federale sul materiale bellico in quanto nel febbraio 2018 tentò di importare in Svizzera i velivoli privi di motore e di componenti dinamici senza la necessaria autorizzazione della Segreteria di...