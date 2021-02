La normalità della vita sociale e associativa pare ancora lungi dal tornare, e anche per l’anno 2021 iniziano a giungere i primi annullamenti di manifestazioni. Ne è un esempio la passeggiata enogastronomica Mangiainsem di Sementina, proposta per la prima volta nel 2012, che dopo la scontata rinuncia di un anno fa a causa dell’emergenza sanitaria, ha già deciso che non se ne farà nulla nemmeno quest’anno. «Le disposizioni federali riguardanti gli assembramenti, il porto della mascherina, il distanziamento sociale e le norme igieniche potrebbero estendersi ancora per mesi e compromettere il carattere spensierato della manifestazione» spiega in una comunicazione inviata ai partecipanti abituali Matteo Mozzini, membro del comitato organizzatore, confermando l’annullamento dell’evento che si tiene normalmente a fine primavera con un migliaio di iscritti alla scoperta del territorio e dei suoi prodotti agroalimentari. «Confidiamo nella vostra comprensione e, come tutti, di lasciarci presto alle spalle questo particolare periodo storico e tornare ad incontrarci nel 2022 con un nuovo percorso, nuove sorprese ed il solito immancabile entusiasmo», aggiunge.