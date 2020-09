Alla luce dei ripetuti atti di vandalismo ai danni di strutture pubbliche – dal bagno pubblico fino alle più recenti che hanno colpito i moduli prefabbricati in via di allestimento per ospitare le sezioni della scuole elementare Nord durante la fase di cantiere per l’ammodernamento dello stabile – il Municipio di Bellinzona ha deciso di sporgere denuncia contro ignoti. «Dopo che lo scorso anno e nelle scorse settimane è stata presa di mira a due riprese la scalinata e la rampa d’accesso alla passerella del bagno pubblico (peraltro a danno di una struttura appena restaurata, che ha dovuto essere ripulita) ma anche le nuove casse dello Stadio comunale, è stato nei giorni scorsi il turno dei nuovi moduli prefabbricati che sono in via di allestimento nei pressi delle Scuole elementari Nord finire nel mirino degli sciagurati vandali» sottolinea oggi la Città in un comunicato condannando l’accaduto. «A tutela dei beni pubblici e del decoro, l’Esecutivo ha anche sporto denuncia contro ignoti, nella speranza che gli autori possano essere identificati e sanzionati». La stima dei costi di pulizia ammonta a oltre 10.000 franchi, secondo quanto rende noto il Municipio.