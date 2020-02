Con la sfida tra Angelica Lepori Sergi, candidata al Municipio sulla lista MPS-POP e Indipendenti, e Giorgio Soldini, municipale PPD uscente, inizia la nostra serie di dibattiti preelettorali intitolata «Cotti in 15 minuti». Tanto era il tempo dedicato a ognuna delle sei videointerviste registrate nella redazione cittadina del CdT in piazza Collegiata a Bellinzona e che potete vedere sul nostro sito www.cdt.ch e sull’ePaper. Un dibattito che ha visto i due candidati confrontarsi sui temi della conciliabilità tra lavoro e famiglia, delle strutture e dei servizi a disposizione degli anziani e di quelli invece pensati per i giovani.