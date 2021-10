Ufficialmente bisogna scrivere che non è riuscita l’iniziativa popolare generica che chiedeva l’«annessione» di Mesolcina e Calanca al Ticino per affrontare in modo più efficace la pandemia. Ma, più correttamente, la formulazione è la seguente: entro il 12 agosto scorso (termine ultimo dopo un anno di raccolta delle sottoscrizioni) non sono state depositate le 500 firme necessarie affinché il comitato della Regione Moesa potesse dichiarare il coronamento del successo dei promotori guidati dalla sindaca e granconsigliera di San Vittore Nicoletta Noi-Togni e dal deputato Manuel Atanes. In pratica, come appreso dal CdT, il testo de facto è come se fosse stato ritirato in quanto ritenuto superato dagli eventi (i Grigioni, allo stato attuale, sono decisamente più avanti di altri Cantoni nella lotta al virus); le sottoscrizioni, infatti, erano state abbondantemente racimolate in pochi mesi.