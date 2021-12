Ma quali festeggiamenti. Il direttore dell’Organizzazione turistica regionale Bellinzonese e Alto Ticino (OTR-BAT) Juri Clericetti non si accontenta mai. E sì che potrebbe farlo, visto che il 2021 è un anno record per quanto riguarda i pernottamenti nel nostro comprensorio. Sino ad ottobre erano 178.083; ciò significa che alla fine del corrente mese arriveranno a 190.000-200.000. Un numero mai raggiunto da quando è stato introdotto questo tipo di statistica, ovvero nel 1992. Certo, direte voi, rispetto alle cifre a sei zeri di altri distretti (pensiamo a Locarnese e Luganese) si tratta di dati contenuti. Non è una novità. La regione che gravita attorno alla Turrita, assieme al Mendrisiotto, è la Cenerentola del settore a Sud delle Alpi. È così da sempre. Il trend, quello sì, dimostra però che...