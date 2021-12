Il Comitato dell’Associazione Asilo Beach comunica l’annullamento dell’edizione 2022 del Carnevale Malvagliese previsto dal 10 al 12 di febbraio, in quanto l’evolversi della pandemia non garantisce il consueto svolgimento della manifestazione.

«Il carnevale è per noi l’espressione massima di libertà, uguaglianza e divertimento - ha spiegato il presidente Stefano Geninasca-Menegalli -. Purtroppo, questi elementi non possono essere garantiti visto il quadro sanitario in cui ci troviamo». Inoltre, Asilo Beach sottolinea l’intenzione di non voler peggiorare la curva dei contagi con l’evento.