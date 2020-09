Nuove opposizioni giungono in Comune a Faido contro la domanda di costruzione della società McKay Brothers per la posa di un’antenna radio direzionale al pizzo Tenca, una delle cime del Campo Tencia, a favore delle comunicazioni tra i mercati borsistici. Dopo Patriziato di Prato Vallemaggia e Municipio di Lavizzara (insieme), Fondazione svizzera per la tutela del paesaggio e Club alpino svizzero, è la volta di WWF Svizzera italiana e Pro Natura Ticino. Obiettivi: «Conservare il carattere naturale del paesaggio alpino con i suoi ghiacciai, torrenti e laghetti, preservare la quiete e la naturalità degli ampi spazi selvaggi, e conservare la tranquillità degli spazi selvaggi di alta montagna». I paesaggi inseriti nell’inventario nazionale vanno conservati intatti, sottolineano le due organizzazioni in un comunicato odierno. «Una ponderazione degli interessi va a favore della conservazione dell’integrità di questo paesaggio i quanto il progetto non riveste alcun interesse pubblico e sarebbe un primo impatto negativo in un paesaggio integro: quest’ultimo aspetto è particolarmente considerato dalla giurisprudenza del Tribunale federale». Si chiede dunque di negare la licenza edilizia.