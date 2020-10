Sono cinque le opposizioni inoltrate al Municipio di Faido durante la pubblicazione-bis in lingua italiana della domanda di costruzione per la posa di un’antenna radio direzionale sul Pizzo Tenca (senza i), fuori dalla zona edificabile a quota 3.035 metri, una delle cime nella regione del Campo Tencia al confine tra Leventina e Vallemaggia. A contestare la domanda della società McKay Brothers, attiva nella realizzazione di collegamenti a favore dei mercati borsistici, sono il Club alpino svizzero, la Fondazione svizzera per la tutela del paesaggio, la Federazione alpinistica ticinese, il Comune di Lavizzara e il Patriziato di Prato Vallemaggia (opposizione unica), e il WWF della Svizzera italiana. Vengono evidentemente sollevati dubbi di carattere ambientale, sia per le immissioni elettromagnetiche, sia per l’impatto sul paesaggio.

«L’unica opzione possibile»

A presentare la domanda edilizia è la sede svizzera (a Cologny, località sul lago di Ginevra) della società internazionale McKay Brothers. Nella relazione tecnica - datata 16 dicembre 2019 e realizzata da Axpo WZ-Systems AG (progettista) su incarico del committente - si spiega che la McKay «offre ai suoi clienti una rete di parabole a microonde su torri», realizzandole e gestendole «in tutto il mondo». Dall’autunno del 2017 McKay «ha già collegato la Borsa di Londra con Zurigo attraverso siti di antenne svizzere e offre questa rete a tutti i clienti del Six Group». Ora prevede di «costruire reti tra Zurigo e Francoforte, nonché tra Zurigo e Milano». Da qui la necessità di costruire un nuovo impianto proprio sul Pizzo Tenca, che sarebbe l’unico punto «adatto ad un sito di ripetizione che è stato trovato finora. Molti altri siti sono stati investigati negli ultimi tre anni e nessuno si è purtroppo dimostrato fattibile o adatto». Di conseguenza, «Pizzo Tenca è l’unica opzione possibile» per la posa della cosiddetta antenna radio direzionale (da non confondere con un’antenna di telefonia)».

La palla al Cantone

Chiusa la pubblicazione del progetto, la palla passa al Cantone per il suo preavviso (si tratta, ricordiamo, di una zona non edificabile), dopodiché spetterà al Municipio di Faido rilasciare o negare la licenza edilizia. Intanto il tema è finito sul tavolo del Consiglio di Stato. Tramite un’interrogazione i deputati pipidini Sara Imelli e Fiorenzo Dadò hanno infatti chiesto al Governo se un impianto come quello proposto è compatibile con la pianificazione locale e quella di ordine superiore, in particolare con il Piano direttore cantonale e con l’Inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali d’importanza nazionale.

©CdT.ch - Riproduzione riservata