Antenna al Campo Tencia: «L’unica opzione possibile»

Le vette tra Leventina e Vallemaggia sono imprescindibili ai fini della finanza internazionale sull’asse Francoforte-Zurigo-Milano? Parrebbe di sì, consultando il controverso progetto, in pubblicazione al Comune di Faido, per l’installazione di un’antenna che dovrebbe fungere da ponte radio nella zona del Campo Tencia, più precisamente sul Pizzo Tenca. Si tratta, premettiamo prima di passare alla sostanza, della seconda pubblicazione dopo che la prima comprendeva la documentazione solo in lingua inglese e tedesca: ora la domanda di costrizione è in italiano, come del resto aveva preteso lo stesso Municipio leventinese. E, dopo pochi giorni, ci risulta che sono già state presentate tre opposizioni: le stesse già inoltrate meno di un mese fa da Patriziato di Prato Vallemaggia e Municipio di Lavizzara...