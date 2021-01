Antenna radio sul Tencia, si attende Berna

L’opera è prevista all’interno di un comparto delicato dal punto di vista ambientale e pertanto il Cantone ha richiesto il parere della Commissione federale per la protezione della natura e del paesaggio per valutare compiutamente se possa essere ritenuta coerente con gli obiettivi di protezione esplicitati dell’Inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali d’importanza nazionale. Così il Consiglio di Stato risponde ai granconsiglieri PPD Fiorenzo Dadò a Sara Imelli che chiedevano lumi sulla procedura edilizia per la posa di un’antenna direzionale per la trasmissione di dati su una vetta del massiccio del Pizzo Campo Tencia a cavallo tra Leventina e Valle Maggia. Procedura che è tuttora in corso con la domanda di costruzione al vaglio dei servizi generali del Dipartimento del territorio. Nel rispondere alle domande di Dadò e Imelli il Governo precisa tra l’altro di non aver sottoscritto l’istanza edilizia in quanto la posa dell’antenna non è prevista su sedime demaniale, ma su di un terreno di proprietà del Patriziato di Gribbio.