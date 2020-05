Antenne 5G a Bellinzona, ricorsi al Consiglio di Stato

La posa di due antenne di telefonia 5G nel quartiere di Bellinzona, a suo tempo contestate da numerose opposizioni, sono ora state ostacolate anche al Consiglio di Stato. I ricorsi sono tuttora pendenti. È quanto emerge dalla risposta del Municipio a un’interpellanza del gruppo PPD in Consiglio comunale. L’Esecutivo aveva concesso le rispettive licenze edilizie lo scorso mese di novembre dopo l’ottenimento del preavviso cantonale favorevole. Rispondendo ai dubbi azzurri sulla presunta mancanza di trasparenza delle compagnie di telefonia, il Municipio spiega che vi è stato un incontro conoscitivo con una delle compagnie, «dov’è stato illustrato come i cambiamenti di abitudini della popolazione hanno portato ad un rapido sviluppo tecnologico nell’ambito della trasmissione mobile dei dati e come la nuova rete potrebbe rispondere ai nuovi bisogni limitando le emissioni».

Variante pianificatoria specifica in arrivo

Il gruppo PPD aveva chiesto anche se l’Esecutivo cittadino aveva già valutato, per arginare la diffusione delle antenne 5G, la possibilità di utilizzare la competenza residua in materia di prevenzione adottando una norma limitante di Piano regolatore perlomeno nei comparti più sensibili laddove sono presenti scuole, asili, strutture sanitarie, case anziani e siti a grande densità di popolazione. Ebbene, così com’era stato fatto nel 2016 per l’allora Comune di Bellinzona, il Municipio ha già deciso di estendere a tutto il comprensorio comunale l’articolo dell’allora quartiere di Bellinzona con una specifica variante pianificatoria «al fine di (uniche possibili competenze residue a livello comunale) tutelare il carattere, la qualità e l’attrattività in particolare delle zone destinate all’abitazione» e «garantire il loro adeguato inserimento nel contesto territoriale, in particolare a salvaguardia del patrimonio naturale, culturale e del paesaggio». La norma definisce in particolare «un ordine di priorità, che privilegia la collocazione degli impianti di telefonia nelle ubicazioni percepite come meno sensibili».