Uniformare le norme per garantire la parità di trattamento sull’intero territorio cittadino compiendo nel contempo un passo avanti verso un Regolamento edilizio unico. Anche con questo obiettivo il Municipio di Bellinzona ha posto in consultazione lo scorso mese di maggio il nuovo articolo delle Norme di attuazione del Piano regolatore (NAPR) riguardante le antenne di telefonia mobile. A dire la verità l’articolo non è nuovo per il quartiere di Bellinzona, che lo ha adottato nel 2017. La novità sta nel fatto che le norme saranno estese anche agli altri 12 quartieri cittadini. La prima fase della procedura, ovvero quella dell’informazione alla popolazione, si è conclusa la settimana scorsa con l’entrata di due osservazioni, una delle quali da parte delle compagnie di telefonia mobile che si...