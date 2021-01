«Il municipale PPD di Bellinzona, Giorgio Soldini deve essere immediatamente sospeso dal Municipio e scusarsi con i parenti degli anziani deceduti». Le sezioni bellinzonesi di Lega e UDC tornano alla carica dopo le recenti rivelazioni sulle criticità rilevate dall’Ufficio del medico cantonale nella gestione della casa per anziani di Sementina durante la prima ondata della pandemia di coronavirus. Al capodicastero Servizi sociali la destra cittadina rimprovera di continuare a sostenere che, malgrado i 21 decessi causati dal coronavirus tra gli ospiti, la scorsa primavera nella struttura gestita dalla Città si nsono sempre seguite le indicazioni impartite dalle autorità superiori. «Il Municipio, che ha sospeso il capodicastero e il direttore del settore Opere pubbliche per i noti sorpassi di spesa, quando si deciderà finalmente a prendere seriamente in mano la situazione? Che cosa deve ancora accadere oltre al contenuto diffuso, a un’inchiesta penale in corso e a quanto successo all’interno della struttura?» si chiedono Lega e UDC postulano evidentemente che anche il direttore amministrativo delle case per anziani di Bellinzona e la direttrice sanitari della struttura di Sementina vengano sospesi fino al termine dell’inchiesta penale aperta nei loro confronti con l’ipotesi di reato di omicidio colposo e contravvenzione alla Legge federale sulle epidemie.