Le indagini, appunto. Il procedimento penale è stato aperto il 13 ottobre scorso, quando i vertici della casa per anziani erano stati sentiti dal procuratore generale Andrea Pagani e dalla collega Pamela Pedretti. Da quel momento, stando a quanto ci risulta, nulla si è più mosso. Ciò che ha disorientato un po’ i diretti interessati i quali, professandosi innocenti, vorrebbero che la vicenda venisse archiviata il prima possibile per proseguire ad operare in serenità, non avendo più quella spada di Damocle sulla testa. Gli inquirenti, tuttavia, prima di nuovamente interrogare le tre persone intendono esaminare la documentazione prodotta dall’istituto tra agosto ed ottobre. Parallelamente si stanno valutando le dichiarazioni rese dai familiari di uno degli ospiti deceduti ed analizzando il documento dell’Ufficio del medico cantonale sulla gestione dell’emergenza.

La tesi difensiva è incentrata sul rispetto scrupoloso delle direttive impartite dalle autorità superiori. Come appurato dal CdT, gli indagati fanno leva su aspetti puntuali. Allora, inizialmente, non vi era l’obbligo generalizzato di indossare la mascherina. Inoltre le prescrizioni impartite nella fase di abbrivio della pandemia non prevedevano l’esecuzione del tampone o la messa in quarantena di persone che non presentassero i classici sintomi influenzali. Terzo punto, la mensa. Tre giorni dopo che si erano registrati i primi due casi positivi (il 22 marzo) la consumazione dei pasti cominciò ad essere organizzata nei reparti o nelle camere. Il servizio in precedenza non era stato sospeso perché non vi era una norma in tal senso, se non ossequiare il distanziamento sociale e le regole igieniche. Infine le visite dei familiari: vietate dal 10 marzo, l’indomani della decisione del Governo.