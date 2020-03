«Anziani e malati, la spesa ve la facciamo noi»

«Restate a casa»: l’appello partito dall’Italia per contenere il propagarsi del coronavirus si sta facendo largo anche in Ticino, dove i contagi sono in costante aumento. Un appello rivolto soprattutto alle fasce più deboli della popolazione, anziani e persone con problemi di salute. E proprio a loro, se residenti a Camorino, si rivolge un’iniziativa del Patriziato locale. Per chi fosse impossibilitato a fare la spesa per questi motivi, o non se la sentisse di rischiare, l’amministrazione patriziale si mette a disposizione. Ci si può annunciare inviando un email all’indirizzo cremorasco@gmail.com, o telefonando dalle 16.30 ai numeri seguenti (eventualmente lasciando un messaggio in segreteria): 079/520.12.52 (Pietro), 079/712.51.31 (Simone), 079/819.80.69 (Giulia). La spesa, fatta dai volontari alla Migros o alla Coop, verrà poi consegnata il lunedì, mercoledì e venerdì sera, o al sabato mattina. Il Patriziato di Camorino si rivolge anche a chi volesse mettersi a disposizione.