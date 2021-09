Appalti nel Moesano e in Ticino: nuova sentenza del Tribunale penale federale (TPF) di Bellinzona. E, ancora una volta, la Corte dei reclami penali presieduta dal giudice Roy Garré sancisce che vanno tolti i sigilli agli oggetti sequestrati nella sede di una delle sei imprese edili finite sotto la lente della Commissione della concorrenza (COMCO) in quanto «avrebbero coordinato le offerte per progetti di lavori di costruzione nel quadro di appalti pubblici e privati». La perquisizione oggetto della sentenza – datata 25 agosto, ma pubblicata oggi – è avvenuta lo scorso 22 giugno.

Sono stati messi in sicurezza documenti cartacei e copie forensi di dati elettronici, che secondo gli inquirenti dovrebbero permettere di accertare i presunti coordinamenti delle offerte che «riguarderebbero la ripartizione dei progetti e la fissazione dei prezzi» delle stesse. Una pratica che andrebbe avanti da molti anni, secondo quanto riferito da una «gola profonda» nell’ottobre 2019. Le fonti delle informazioni e delle segnalazioni ricevute, osservava il TPF nella precedente sentenza del 2 ottobre 2020, «sarebbero attendibili».

Ricorso pendente a San Gallo

L’azienda ticinese in questione, patrocinata dall’avvocato luganese Emanuele Stauffer, aveva chiesto di sospendere temporaneamente la domanda di dissigillamento presentata dalla COMCO. E ciò in virtù del ricorso inoltrato al Tribunale amministrativo federale (TAF) di San Gallo che aveva portato, appunto, a porre sotto sigillo gli oggetti trovati dagli inquirenti. Qualora, infatti, i giudici dovessero dare ragione alla ditta, la perquisizione sarebbe nulla e il materiale da ritornare subito alla stessa senza possibilità, ovviamente, di ispezionarlo.

«Pertanto un’eventuale levata dei sigilli disposta prima della decisione del TAF potrebbe arrecare un danno all’azienda e creare una situazione irregolare; la COMCO verrebbe a conoscenza di informazioni in modo illegittimo, essendo stata decretata tale la perquisizione stessa», è la linea difensiva del legale dell’impresa. Il TPF tuttavia non ha fatto propria questa chiave di lettura, sostenendo che «non vi sono ragioni per sospendere la procedura di levata dei sigilli», alla luce «non da ultimo dell’imperativo di celerità». I tribunali sono inoltre indipendenti nella loro decisione, «fermo restando che il Tribunale federale potrà se del caso statuire su eventuali decisioni contraddittorie». L’azienda non ricorrerà contro il verdetto del TPF. Come ci ha spiegato il suo patrocinatore, l’impresa è «assolutamente estranea a tutto quanto le viene rimproverato. Faremo valere le nostre ragioni e motivazioni nelle sedi opportune».

Indagini minuziose

L’inchiesta è partita l’estate scorsa. Inizialmente riguardava tre imprese del Moesano, sospettate dalla COMCO di possibili accordi cartellari illeciti. Secondo gli inquirenti le ditte avrebbero costituito un consorzio con il fine di ripartirsi i progetti e coordinare i prezzi. Sei gli appalti (pubblici e privati), risalenti alla primavera 2020, finiti ai raggi X per un importo complessivo di circa 6 milioni di franchi. Lo scorso giugno la Commissione della concorrenza ha esteso le indagini ad altre tre aziende: due hanno sede in Ticino e la terza nel Moesano. L’inchiesta, stando a quanto abbiamo appurato, potrebbe durare anche un paio d’anni. Difficile per non dire impossibile, allo stato attuale, saperne di più. Le bocche sono cucitissime.

Non è la prima volta che i Grigioni sono confrontati con dei casi di presunti cartelli: in Bassa Engadina sono state accertate e sanzionate diverse infrazioni al diritto specifico commesse da alcune imprese tra il 2004 ed il 2012. Proprio in merito a quest’ultima fattispecie, la COMCO ha più volte sottolineato l’importanza delle perquisizioni, in quanto i «mezzi di prova utili per dimostrare eventuali accordi anticoncorrenziali si trovano nei locali delle imprese».

