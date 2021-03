La formazione dei giovani è stata uno dei settori sui quali ha puntato la Nuova Bellinzona fin dalla sua nascita . Se i tredici precedenti Comuni occupavano complessivamente una quindicina giovani in formazione, con la Città aggregata il numero è cresciuto a oltre settanta tirocinanti in formazione nei più diversi settori dell'amministrazione pubblica. Ora il Comune apre un concorso per l'assunzione di 15 nuovi apprendisti. E lancia un'edizione online di «Mestieri in Città» per permettere ai ragazzi che l’anno prossimo desiderano fare una formazione professionale e alle loro famiglie di conoscere meglio le possibilità offerte in seno all’amministrazione.

Impiegati di commercio, cuochi e artigiani

Nel dettaglio, a partire dal prossimo anno scolastico, la Città prevede l’assunzione per l’amministrazione comunale di 5/6 apprendisti impiegati di commercio AFC; per le case anziani i concorsi riguardano due apprendisti cuoco in dietetica AFC, un apprendista cuoco AFC, un apprendista impiegato d’economia domestica (AFC), un apprendista addetto d’economia domestica CFP; per il Servizio Gestione stabili del Settore Opere pubbliche si cercano tre apprendisti operatori di edifici e infrastrutture AFC, un apprendista falegname CFP, un apprendista giardiniere (paesaggismo) CFP e un aiuto pittore CFP. Per questi ultimi tre posti di apprendistato, il bando è aperto anche agli allievi di scuola speciale che hanno frequentato il Ciclo di orientamento pratico e professionale (COP).

I bandi di concorso per l’assunzione di personale sono apparsi sul Foglio ufficiale del 26 febbraio 2021 e del 5 marzo 2021 e reperibili anche sul sito www.bellinzona.ch/albo. È possibile parteciparvi inviando la propria offerta d’impiego corredata dai documenti richiesti in busta chiusa - indicando a quale concorso si vuole partecipare - alla Cancelleria comunale entro le 16 di venerdì 2 aprile. L’amministrazione comunale è inoltre alla ricerca di due stagisti interessati a conseguire l’Attestato federale di capacità (AFC) con maturità federale commerciale (52 settimane). In questo caso il termine di inoltro della candidatura è giovedì 18 marzo alle 16.

Video-interviste su Facebook

Per coinvolgere i giovani alla ricerca di un posto di apprendistato e fornire alcuni spunti sulle possibili formazioni da intraprendere, la Turrita ripropone l’iniziativa «Mestieri in Città», avviata nel 2019 per la prima volta. In considerazione della situazione pandemica, anziché invitare i giovani a visitare le strutture cittadine dove sono attivi gli apprendisti e permettere loro di presentare le varie professioni, sono stati realizzate alcune video-interviste pubblicate sulla pagina Facebook del profilo istituzionale «BellinzonaCity». In una seconda fase, che avverrà sempre sui social della Città, sarà quindi data la possibilità ai giovani interessati di porre delle domande cui sarà poi data una risposta, sempre attraverso la realizzazione di video con protagonisti sempre gli apprendisti, in collaboratore con il Settore delle risorse umane e della comunicazione. Bellinzona parteciperà inoltre quale azienda formatrice alla piattaforma organizzata dal Cantone «A tu per tu» rivolta agli allievi di quarta media. I giovani potranno incontrare una serie di aziende su appuntamento mercoledì 24 marzo dalle 15 alle 19.30 alle Scuole medie di Giubiasco.

