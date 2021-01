Le pendici del Cengalo avevano cominciato a creare grattacapi in Val Bregaglia già nel 2011 con un primo scoscendimento. Successivamente, nel 2012, una colata di materiale detritico aveva provocato la distruzione del campeggio di Bondo. Nel 2014-2015 venne quindi costruito un bacino di ritenzione alla foce del torrente Bondasca. Ma l’infrastruttura non fu in grado di contenere la frana del 23 agosto del 2017, una delle più grandi mai verificatasi in Svizzera negli ultimi 130 anni, nella quale perirono 8 escursionisti provenienti da Germania, Austria e Svizzera.