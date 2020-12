Arbedo-Castione e Lumino avranno un operatore sociale intercomunale. I rispettivi Legislativi hanno approvato la relativa convenzione. La nuova figura professionale, che sarà alle dipendenze del primo Municipio citato, andrà a sostenere le persone in difficoltà. E si vuole così anche rispondere alle sollecitazioni giunte negli ultimi anni da parte degli stessi membri del Consiglio comunale di Arbedo-Castione con mozioni ed interpellanze. Già nel 2008 il Partito socialista aveva chiesto, tramite una mozione, di creare uno sportello sociale. Proposta respinta due anni più tardi. Nel 2013, poi, ecco un’altra mozione per l’introduzione di un operatore sociale a tempo parziale. Passano altri tre anni e sul tavolo dell’Esecutivo arriva anche un’interpellanza sullo stesso tema. La mozione viene preavvisata negativamente nel 2019, lo stesso anno in cui un’altra interpellanza chiede di monitorare i casi in ambito sociale. Il grado di occupazione per entrambi i Comuni si attesterà al 50% per il primo anno.