Un quarto di secolo di attività. L’ha festeggiato nelle scorse settimane il gruppo ATTE L’incontro di Arbedo-Castione. Alla sua costituzione, avvenuta il 17 dicembre 1994, fu nominato quale presidente Giancarlo Pellandini al quale fecero seguito Anny Pellandini e per ben 19 anni Armando Genazzi, tuttora presidente onorario. Dal 2017 la carica è ricoperta da Aldo Jorio. All’inizio gli incontri avvenivano in un locale del ristorante Moesa. Dal 1998, anno d’inaugurazione del nuovo Centro Civico, il Municipio mise poi a disposizione la sala presso la quale il Gruppo ha tuttora la sua sede ufficiale. Gli incontri del giovedì sono sempre molto frequentati sia per giocare a tombola, per tornei di carte, conferenze, pranzi o semplicemente per il piacere di stare assieme. Un bel gruppo di persone si occupa volontariamente di organizzare le varie attività.