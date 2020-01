Arbedo-Castione, la Lega alle urne spaccata in due

Da una parte la lista Lega-UDC, dall’altra quella civica capitanata dal municipale uscente Claudio Menghetti (si veda il CdT di ieri). Ad Arbedo-Castione la destra si spacca in due in vista delle elezioni del 5 aprile. A provocare la rottura è stata la denominazione della lista, che il 65.enne ed altri esponenti «moderati» del movimento di via Monte Boglia in carica dal 2016 avrebbero voluto si chiamasse «Lega dei ticinesi-Indipendenti» (e soprattutto senza i democentristi). Così non è stato e dunque Menghetti, il capogruppo in Consiglio comunale Alberto Dellamora (candidato alle Cantonali per il Gran Consiglio sulla lista della Lega) e l’ex presidente della sezione UDC (che in realtà non è mai praticamente de facto esistita...) Giovanni D’Ora cercheranno di difendere la poltrona del primo in Municipio su una lista civica, il cui nome verrà svelato solamente domani.