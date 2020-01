Dal 2000 al 2019 la popolazione di Arbedo-Castione è aumentata di 1.248 unità, passando da 3.917 a 5.165 abitanti. La crescita più importante la si è avuta a partire dal 2011 (in particolare il picco è stato nel 2013, +163). Il 2019 è stato invece l’unico anno in controtendenza di questi ultimi due decenni, visto che i residenti sono diminuiti di 26 unità (da 5.191 a 5.165). Ovviamente la parte del leone la fa il quartiere di Arbedo (3.334, -61 rispetto a fine 2018); a Castione gli abitanti sono 1.831 (+35). Gli arrivi nel 2019 sono stati 423 a fronte di 452 partenze; le nascite sono state 50, i decessi 47; le naturalizzazioni 27. La fascia d’età più rappresentata è quella compresa tra i 50 e i 54 anni (411 abitanti), seguita da quella tra i 55 e 59 anni (395) e quella tra i 45 e i 49 anni (379). Le donne (2.602) superano gli uomini (2.563). Le attività economiche presenti in paese sono 489, perlopiù società anonime (143) e ditte individuali (133).