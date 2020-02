Piccola rivoluzione in vista nella gestione della cosa pubblica ad Airolo. Il Comune dell’Alta Leventina vede infatti in partenza non solo il sindaco Franco Pedrini, che lascia dopo 12 anni, ma anche altri tre membri del Municipio. Non figurano infatti in lista neppure il vicesindaco PLR Marco Hürlimann oltre a Luca Filippi (PPD) e Barbara Pervangher (Arianova-Indipendenti-Lega-PS-UDC). Dalle urne il 5 aprile uscirà dunque un Esecutivo nuovo per almeno quattro quinti. L’unico uscente in corsa per la conferma è Gianni Gada-Barenco (PLR). Debutta intanto la lista civica «Airolo 2020-2050». Il PPD nel 2016 era al 37,6% delle schede, il PLR al 24,8. Anche per il Legislativo si presentano le stesse quattro liste, tra cui quella di destra che non annovera più Aria Nova, ma «solo» Lega, UDC e Indipendenti.