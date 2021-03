È stato confermato l’arresto dei sei giovani protagonisti della rissa andata in scena mercoledì scorso a Giubiasco, in via Linoleum. Il giudice dei provvedimenti coercitivi ha ribadito il provvedimento disposto dalla procuratrice pubblica Marisa Alfier dopo i primi interrogatori. Nel frattempo è stato dimesso dall’ospedale il 21.enne ticinese del Bellinzonese che aveva riportato una seria ferita alla testa dopo essere stato colpito da un oggetto contundente. A questo proposito va detto che l’arma, come appurato stamattina dal CdT, non è ancora stata ritrovata; secondo le dichiarazioni dei partecipanti alla lite dovrebbe trattarsi di una mazza. Ma al momento è ancora oggetto di ricerche da parte degli inquirenti.

Così come sono tuttora in fase di chiarimento la dinamica di quanto accaduto poco prima di mezzogiorno nei pressi della stazione FFS di Giubiasco ed il movente. Si fa sempre più concreta, tuttavia, l’ipotesi che dietro il grave fatto vi possano probabilmente essere delle questioni di soldi legate allo spaccio di stupefacenti. Dal Ministero pubblico e dalla Polizia cantonale, in ogni modo, non giungono conferme in questo senso. Ecco perché il GIP ha deciso di tenere ancora dietro le sbarre il sestetto, appunto, per stabilire meglio i contorni della vicenda. In carcere, ricordiamo, oltre al 21.enne, vi sono un 28.enne svizzero, un 26.enne colombiano, un altro ventunenne, un 20.enne italiano e un 19.enne elvetico. Le ipotesi di reato nei loro confronti sono quelle di tentato omicidio, lesioni gravi subordinatamente semplici, aggressione, rissa e contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti.