Grazie alle nevicate degli ultimi giorni e alla preparazione effettuata in precedenza con l’impianto di innevamento programmato, la Nuova Carì società di gestione Sagl comunica che sabato 5 e domenica 6 febbraio gli impianti di risalita potranno finalmente essere messi in funzione. Tutto è pronto ad riaprire: oltre le due seggiovie, i tappetini mobili, il parco giochi e il Ristorante Belvedere in quota. Il Ristorante Pineta sarà aperto da venerdì sera con i soliti menu a scelta, anche da asporto.

La società comunica inoltre che la Gastroracchettata, originariamente prevista per sabato 5 febbraio, è annullata in quanto l’organizzazione ritiene che non sia possibile garantire lo svolgimento della manifestazione nel rispetto delle misure pandemiche attualmente in vigore.