Buoni da 100 franchi che i cittadini potranno spendere nei ristoranti e nei commerci del Comune, e un ritocco verso il basso di alcune tasse nel corso del 2020, ad esempio quelle per i rifiuti e per le prestazioni elettriche. Sono alcune delle misure che il Consiglio comunale di Ascona ha approvato martedì sera in seduta. Si tratta di misure volute per rilanciare l’economia locale dopo lo stop per la pandemia, e nel contempo per aiutare la popolazione in questo difficile momento. Misure che in realtà sono già partite a giugno grazie al benestare allora fornito dalla Commissione della Gestione al Municipio, ma che ora hanno anche il necessario avallo formale, con il relativo aggiornamento del Preventivo 2020.

Conti OK

Il Legislativo ha approvato pure il Consuntivo 2019 che presenta un avanzo di 138.000 franchi, con moltiplicatore al 75%, così come sono stati approvati i conti dell’Azienda elettrica comunale e dell’Azienda acqua potabile, sempre per l’anno scorso. Sì del Consiglio comunale anche a vari crediti: di 231.000 franchi per il riordino dei cestini per la raccolta dei rifiuti e per i nuovi punti di raccolta multipli; di 139.000 franchi per opere di carattere idrico; di 99.000 franchi per il risanamento di un muro in sasso in Riva San Pietro; di 490.000 franchi come credito suppletorio per le opere di sostegno sul piazzale Torre. OK del Legislativo anche al regolamento per la videosorveglianza del demanio comunale, mentre è stata bocciata la mozione per moli comunali senza barriere architettoniche.