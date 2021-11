Il Municipio di Riviera rimane vigile sull’impianto di produzione di asfalto di Osogna, che come abbiamo riferito è giudicato a norma sulla base di uno studio indipendente secondo cui le immissioni nocive sono ampiamente sotto i limiti, mentre gli odori sono oggettivamente sgradevoli e potrebbero aggravarsi in caso di aumento della lavorazione. Nel contempo l’Esecutivo guidato da Alberto Pellanda è chiamato ad esprimersi sulla domanda di costruzione per un’ulteriore struttura analoga, promossa da un’altra società, stavolta nel quartiere di Iragna. E lo farà «sulla base del diritto in vigore, dopo un’attenta riflessione e ponderazione di tutti gli elementi», come conclude la risposta fornita ad un’interpellanza firmata dai quattro capigruppo nel Legislativo. I quali a fine giugno chiedevano in sostanza al Municipio se non ritenesse di «negare la licenza edilizia e non dar seguito alla domanda di costruzione della ditta Comibit SA di Taverne per un nuovo impianto di produzione di miscele bituminose». Lo facevano sollevando varie riserve di carattere pianificatorio e ricordando che una precedente domanda edilizia dello stesso promotore era stata negata anni fa sia dall’allora Municipio di Iragna che dal Governo e poi dal Tribunale amministrativo cantonale. Celestino Falconi (PS), Bixio Biasca (PPD), Adriano Alari (PLR) e Francesco Genini (Lega-UDC) ritengono infatti che «la valle Riviera, e in particolare il nostro Comune, che ospita ben 2 dei 5 impianti di conglomerato bituminoso esistenti in Ticino e che già deve sopportare dei notevoli carichi ambientali, sarebbe ulteriormente penalizzata da questo nuovo impianto industriale».

«Il progetto è stato modificato»

Il Municipio, nel rispondere, fa capire però di non avere la facoltà di negare una licenza sulla base di una precedente procedura. Questo perché la domanda di costruzione «presentata dalla Comibit SA lo scorso mese di maggio è una nuova domanda di costruzione, diversa nei contenuti rispetto a quella precedente, e come tale deve essere trattata in base ai disposti della Legge edilizia cantonale». Un articolo della stessa prevede che, «allorchè un progetto contravviene manifestamente le norme applicabili, il Municipio ne informa subito l’istante; se nonostante questo avviso questi dichiara di mantenere la domanda, la procedura segue il suo corso». Ed è ciò che sta avvenendo, con l’incarto che è stato effettivamente pubblicato e contro cui sono state presentate delle opposizioni. Nel caso specifico l’Esecutivo ha informato la ditta sui contrasti presenti, in particolare riguardo l’istituzione di una zona di pianificazione per il comparto. Malgrado ciò la domanda è stata mantenuta e pertanto la procedura ha dovuto seguire formalmente il suo corso. «Non era pertanto possibile da parte dell’Autorità comunale non dare seguito alla domanda di costruzione», precisa il Municipio ribadendo quanto poc’anzi spiegato: «Se una domanda di costruzione viene ripresentata dopo essere stata precedentemente respinta, ma accompagnata da un progetto sostanzialmente modificato (come avvenuto nel caso in questione), deve essere dato avvio alla procedura di pubblicazione». Una decisione di rilascio oppure di diniego della licenza potrà quindi avvenire unicamente al termine della procedura completa, una volta ottenuto anche il necessario preavviso da parte dell’Autorità cantonale per quel che concerne la conformità del progetto con le leggi la cui applicazione compete al Cantone, siano esse leggi cantonali (competenza diretta) o federali (competenza delegata). «Solo a questo stadio della procedura, esperiti tutti gli accertamenti e approfondimenti necessari sul progetto, sarà possibile emanare una decisione sulla domanda di costruzione formalmente impugnabile».

«Particolarmente sensibili»

Le preoccupazioni manifestate dai capigruppo riguardano in particolare il tema dell’impatto ambientale che potrebbe generare un impianto come quello in questione e delle possibili conseguenze dirette sulla qualità di vita dei cittadini. Preoccupazioni «più che legittime», spiega l’Esecutivo di Riviera, e che «saranno valutate con la necessaria attenzione al momento della decisione finale». Come già per l’annoso caso di Osogna, l’autorità comunale si dice «particolarmente sensibile e attenta alle problematiche sollevate». E, come detto in apertura, la decisione finale sarà adottata sulla base del diritto, dopo un’attenta riflessione e ponderazione di tutti gli elementi.

Iragna. ©CdT/Archivio

