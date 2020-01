Detto di Marco Sansonetti e della Procura che hanno rinunciato a ricorrere, come anticipato oggi dal Corriere del Ticino online, chi ha presentato Appello è invece l’agente della Polizia cantonale condannato il 20 dicembre scorso sempre per il caso del richiedente l’asilo minorenne lasciato per oltre sei ore in manette al Centro d’accoglienza di Camorino il 21 gennaio 2017. L’appuntato, difeso dall’avvocatessa Deborah Gobbi, contesta la sentenza pronunciata dal giudice della Pretura penale Siro Quadri. Pertanto si va verso il processo di seconda istanza. Il poliziotto è stato ritenuto colpevole di sequestro di persona e abuso di autorità; gli è stata inflitta una pena pecuniaria sospesa di 20 aliquote da 110 franchi.