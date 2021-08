Le possibili controindicazioni segnalate dal Movimento per il socialismo non sono bastate al Municipio di Bellinzona per fargli scartare l’ipotesi di insediare provvisoriamente alle scuole Nord i 146 bambini iscritti all’asilo del Palasio di Giubiasco inagibile a causa del nubifragio di sabato scorso. Dopo aver valutato le alternative possibili a decisione, ha reso noto oggi lo stesso Esecutivo cittadino, verte proprio sui moduli prefabbricati già installati a due passi dallo stadio comunale, in viale Giuseppe Motta, nell’ambito dell’importante ristrutturazione a tappe del vicino istituto scolastico. Le aule all’interno dei prefabbricati sono in fase di preparazione. Verranno inoltre garantiti refezione e trasporto. «Nei prossimi giorni le famiglie verranno informate in dettaglio della misura e dei diversi aspetti organizzativi». La misura, ricordiamo, non concerne gli allievi delle scuole elementari del Palasio, la cui sede è stata risparmiata dalla furia del maltempo.

«Al più tardi dalla seconda settimana»

I prefabbricati sui cui è calata la scelta del Municipio di Bellinzona risultano liberi in attesa di accogliere il mobilio delle scuole Nord durante il cantiere per la ristrutturazione prevista nel corso dell’anno scolastico 2022-2023. «La data di inizio delle lezioni è pertanto al momento vincolata dai tempi di fornitura del mobilio e del materiale, ma la stessa cadrà al più tardi alla seconda settimana dell’anno scolastico», evidenzia l’Esecutivo. Sono altresì in fase di allestimento i servizi di refezione e di trasporto che saranno pure assicurati nell’ambito di questo «trasloco» temporaneo. All’interno di questa struttura, oltre alle otto sezioni del Palasio, sarà attivo anche uno dei quattro nuovi centri extrascolastici della Città.

Le altre tre alternative sondate

Il Comune aveva valutato tre ulteriori alternative, spiega al CdT il capo del dicastero Educazione Renato Bison. La posa di prefabbricati nella zona del Palasio, praticamente a ridosso degli spazi occupati dalle elementari (scartata per i tempi troppo lunghi legati sia alla realizzazione degli allacciamenti che all’ordinazione dei moduli stessi); l’utilizzo di locali della Parrocchia giubiaschese (sarebbe stata la soluzione più comoda e «locale» ma non ha potuto essere implementata perché si sarebbe andati a «spalmare» le sezioni in ben tre luoghi diversi del borgo); e l’utilizzo dei prefabbricati presenti davanti alla Scuola cantonale di commercio (che sono però oramai inutilizzabili, motivo per cui pure questa ipotesi è stata abbandonata). «Quella delle scuole Nord è dunque la soluzione migliore», commenta il municipale. Sia perché più immediata (i moduli sono già presenti), sia perché più funzionale (gli spazi dispongono già di tutti i servizi necessari, mensa compresa). Non è per contro ancora possibile determinare il ritorno al Palasio: tutto dipenderà dall’avanzamento dei lavori di recupero, che come noto saranno ingenti, durando perlomeno fino a Natale.

I ringraziamenti alle famiglie

Individuata la soluzione, il Municipio tiene ora a ringraziare tutte le famiglie che spontaneamente si sono annunciate con l’intenzione di fornire materiale utile per le attività ludiche e didattiche della scuola dell’infanzia e le altre persone che in questi giorni hanno manifestato la propria disponibilità per aiutare a trovare soluzioni di emergenza.

La pulizia, l’argine provvisorio e la copertura dei danni

Intanto alla sede del Palasio i lavori di ripristino, che dureranno tra 4 e 8 mesi, sono proseguiti negli scorsi giorni su più fronti. Da un lato è stato realizzato un nuovo argine laddove il precedente manufatto aveva ceduto sabato scorso in balia del riale, un centinaio di metri a monte delle aule. Gli addetti hanno posato dei blocchi di cemento così da impedire la fuoriuscita dell’acqua nel caso in cui il Fossato dovesse nuovamente alzarsi. Sono continuate inoltre le pulizie sia degli spazi esterni, tra prato e parco giochi, che all’interno: dalle sezioni sono praticamente già state rimossi sia il fango che il mobilio e altro materiale oramai inutilizzabile. I danni sono stimati tra 1 e 2 milioni di franchi: «Saranno coperti dalle assicurazioni» rivela ancora il municipale Renato Bison.

Il gruppo PPD: «Bravi tutti»

Nel frattempo il gruppo PPD in Consiglio comunale ha scritto una lettera al Municipio in cui loda la bontà dell’intervento di tutti gli enti coinvolti nelle operazioni di emergenza e di ripristino durante e dopo il nubifragio del weekend passato. «Sindaco e municipali, funzionari comunali di ogni livello, operai, polizia comunale, pompieri, hanno dato prova di grande responsabilità, impegno straordinario - sottolineano gli azzurri - affrontando le diverse situazioni critiche con competenza e professionalità, senza dimenticare la Protezione civile, le agenzie di sicurezza, i volontari».

L’argine provvisorio allestito nei pressi della scuola del Palasio. ©CdT

©CdT.ch - Riproduzione riservata